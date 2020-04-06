Gaziantep'te çevre illere bağlantı sağlayan ara yollar kapatıldı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında merkeze bağlı bazı mahallelerden çevre illere giden ara yollar kapatıldı.
06.04.2020 12:52 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:08
Gaziantep 'in Nurdağı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında merkeze bağlı bazı mahallelerden çevre illere giden ara yollar kapatıldı.
Nurdağı Belediyesi ekipleri, tedbirler kapsamında Gökcedere Mahallesi'nden Osmaniye 'ye ulaşımı sağlayan yol ile Bademli, Emirler ve Balıkalan mahallerinden Kahramanmaraş 'a giden yolu kapattı.
Ekipler, iş makineleriyle kaya ve toprak yığını taşıyarak yolda geçiş için engel oluşturdu.
Kaynak: AA
Etiketler: Kahramanmaraş, Gaziantep, Osmaniye, Nurdağı, Güncel