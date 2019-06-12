Gaziantep'te Çevre Koruma Haftası etkinliği

Gaziantep
Büyükşehir Belediyesince Çevre Koruma Haftası etkinlikleri kapsamında Gezegen Evi'nde program düzenlendi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, programda, defile yapıldı, çocuk korosu konser verdi ve ilkokul öğrencilerinin katıldığı atölye çalışmaları sergilendi.
Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
iş birliğinde organize edilen programın açışında konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, geleceğin daha sağlıklı ve temiz olmasının gençlerin bilinçlenmesinden geçtiğini belirtti.
Doğada kıt bulunan doğal kaynakları belediye ve kentteki tüm sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle korumak için el birliğiyle çalıştıklarını kaydeden Cihan, "Doğayı kirletici atıkları, çöp depolama alanına gidecek şekilde çöp kutusuna atmamız gerekiyor. İlçe belediyelerimizin çöp toplama hizmeti sonunda toplanan çöpleri, Büyükşehir Belediyesinin toplama alanlarında bertaraf ediyoruz. Hatta orada toplanan atıklardan enerji elde ediyoruz. Ancak bu şekilde geleceğimizi teminat altına alabiliriz. Bunun için çevre bilinci çok önemli, bilinç için de eğitim lazım. Gençlerin bu manada eğitilebilmesi amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü
ile eğitimler veriyoruz." ifadelerini kullandı.
İlçe belediyelerinin evsel ayrıştırma üzerine bilinçlendirme çalışmaları yaptıklarını ifade eden Sezer Cihan, "Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin belli noktalarına kurulan otomatlara atılan cam ve plastik şişeler, toplu taşıma kartlarına para olarak yükleniyor. Hem Gaziantepli, hem de belediye çevreye duyarlı bir iş yapmış oluyor. Herkesin kazanacağı güzel bir uygulama." açıklamasında bulundu. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü
Hasan Alan ise Çevre Koruma Haftası etkinliklerinde Sıfır Atık Projesi'ni tema olarak seçtiklerini aktardı.
Sıfır Atık Projesi'nin başarıya ulaşabilmesi için ailelerin ve gençlerin duyarlılığının esas alacağını belirten Alan, özellikle Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin hassasiyetiyle projenin iki yıl içerisinde önemli bir noktaya geldiğini kaydetti.
Konuşmaların ardından, Sezer Cihan ve protokol üyeleri, çevre dostu ürünlerin tanıtıldığı stantları gezdi.
Çevreye duyarlı çalışmalarla farkındalık oluşturan Zeynep Gençten Anaokulu, Bülbülzade Abdullah Edip
İlkokulu ve Nizip Hatice
Kamil Pekmez Ortaokuluna teşekkür plaketi verildi.
Kaynak: AA
Gaziantep
, Güncel