Gaziantep'te Cezaevi Firarisi Yakalandı

Gaziantep
'in Nizip
ilçesinde hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Gaziantep Açık Cezaevinde bir ay önce firar eden C.P'nin Nizip ilçesinde olduğu tespit edildi. Belkıs Mahallesi'ndeki bir adreste saklanan C.P, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan C.P, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
15 Aralık 2018 Cumartesi 11:42