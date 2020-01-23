Haberler » 3. Sayfa » Gaziantep'te cezaevi firarisi yakalandı - Haberler

Gaziantep'te cezaevi firarisi yakalandı

Gaziantep'te hakkında kesinleşmiş 11 yıl 5 ay hapis cezası bulunan ceza evi firarisi şahıs saklandığı yerde yakalandı.

23.01.2020 10:28 | Son Güncelleme: 23.01.2020 10:33Gaziantep'te cezaevi firarisi yakalandı
'te hakkında kesinleşmiş 11 yıl 5 ay hapis cezası bulunan ceza evi firarisi şahıs saklandığı yerde yakalandı. Şüpheli şahıs yakalanmamak için kaçmaya çalışırken bulunduğu adresin ikinci katından atlayarak yaralandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda cezaevi firarisi şüpheli bir şahıs yakalandı. Yakalanan şüpheli şahsın hakkında kesinleşmiş 11 yıl 5 ay cezası bulunduğu belirlendi. Şahıs, saklandığı adrese yapılan operasyonda yakalanmamak için kaçmaya çalışırken evin 2. katından atlayarak yaralandı.

Yakalanan firari şahsın hakkında gerekli işlemlerin yapıldığı belirtildi. - GAZİANTEP

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

23.01.2020 12:04:00