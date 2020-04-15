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Gaziantep'te cezaevlerinden tahliyeler başladı

İNFAZ düzenlemesine ilişkin kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Gaziantep Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda da tahliyeler başladı.

15.04.2020 10:47 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:47
Gaziantep'te cezaevlerinden tahliyeler başladı

İNFAZ düzenlemesine ilişkin kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Gaziantep Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda da tahliyeler başladı. Tahliye edilen 600'ü aşkın hükümlü otobüslere binerek cezaevinden ayrıldı.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen infaz düzenlemesine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesinin ardından, Gaziantep Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda kalanların tahliyelerine başlandı. Polis ekipleri cezaevi önünde yoğun güvenlik önlemi alırken, 600'ü aşkın hükümlü otobüslere binerek cezaevinden ayrıldı. Tahliye olanlar otobüs camlarından kendilerini görüntüleyen gazetecilere el salladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler çerçevesinde yapılan tahliye sırasında hükümlülerin otobüslerde sosyal mesafe kuralına uyarak oturdukları da görüldü.


Kaynak: DHA

Etiketler: Gaziantep, Güncel
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