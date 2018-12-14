Gaziantep'te Cinayet

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, damadını tabancayla öldüren zanlı gözaltına alındı.
M.K, Selimiye Mahallesi'nde damadı Eray Altunbaş (31) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K, Altunbaş'a tabancayla ateş etti.
İki çocuk babası Altunbaş, olay yerinde hayatını kaybetti.
Eray Altunbaş'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Polis ekipleri, zanlı M.K'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünün ardından zanlı emniyete götürüldü.
Şehitkamil,Gaziantep
14 Aralık 2018 Cuma 12:29