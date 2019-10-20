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Gaziantep'te çırçır fabrikasında korkutan yangın

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesindeki çırçır fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

20.10.2019 15:09Gaziantep'te çırçır fabrikasında korkutan yangın

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesindeki çırçır fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında 110 ton pamuk zarar gördü.

İslahiye- Gaziantep karayolu Beyler Mahallesi'ndeki Mehmet Hamzaoğlu'na ait çırçır fabrikasının depo bölümünde sabahın erken saatlerinde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden çevre sakinleri, itfaiyeye bildirdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla yangını, fabrika bölümüne sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Fabrika sahibi Mehmet Hamzaoğlu, yaklaşık 110 ton pamuğun zarar gördüğünü söyledi.

Ekiplerin, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışması sürüyor.



Beyler Mahallesi, Gaziantep, Güncel

Kaynak: DHA

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