Gaziantep'te Çocuk Üniversitesi ve TÜBİTAK kitaplıkları kuruluyor

Gaziantep Valisi Davut Gül, burada Gaziantep'te çocuk üniversitesi kurulacağını belirterek tüm okullarda TÜBİTAK kitaplıkları oluşturulacağını kaydetti.

Gaziantep Üniversitesi Mâvera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen konferansın açılışında konuşan Vali Gül,Gaziantep'in yüksek teknolojiye geçmesi için çalışmalar yürütüldüğüne değinerek bu kapsamda Gaziantep'te tüm eğitim paydaşları ile yapılan toplantının önem arz ettiğine değindi.

Gaziantep'in birçok alanda olduğu gibi TÜBİTAK projelerinde de ilk sıralarda yer almasını istediklerini belirten Gül, 2020'de bu amaca ulaşacaklarını söyledi.

2020 yılının Gaziantep için önemli bir yıl olduğuna işaret eden Gül,"2020 yılının bizim açımızdan bir başka önemi ise Teknofest'in Gaziantep'te yapılacak olması.Teknofest ile yüksek teknolojiye geçme hedeflerimizle beraber birbirini destekleyecek bir yapı oluşacak.Bütün okullarımızda TÜBİTAK kitaplıkları kuracağız. Çocuklarımız ilkokul, ortaokul ve lisede TÜBİTAK kitaplarını görerek, okuyarak o anlayışa kavuşmuş olacak. Bir diğeri Büyükşehir Belediyesi ile beraber Çocuk Üniversitesi oluşturacağız. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın genel anlamda programını yaptığı içerisinde Robotik kodlama, enerji teknolojileri, elektronik programlama, yapay zekâ, siber güvenlik, havacılık ve uzay gibi 10 farklı alanda eğitimin verileceği atölyeler olacak. Eski Mit binasında bahçeli bir alanda kurulacak. Bu sene sonbahara kadar tamamlanacak ve genel bir atölye şehre kazandırılacak. Yetenekli ve başarılı çocuklar, ilgili öğretmenlerin,velilerin katkıları ile temelden, tohumdan başlayarak bu çocukları yetiştirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Gaziantep'i yüksek teknolojiye geçirmek, sanayi alt yapısını kuvvetlendirmek ve akıllı şehir olma konusunda ki hedefimizde hızla ilerliyoruz. Artık bilgi ekonomisi için herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Onun için Büyükşehir Belediyesi olarak bilimin emrinde ve hizmetindeyiz. Teknofest İstanbul'dan Gaziantep'e geldi. Bu bizim için büyük bir fırsat ve imkân. Sadece bir festival olarak görmeyelim, aynı zamanda bir zihinsel dönüşümdür" ifadelerin kullandı.

Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, "Değişen ve dönüşen özelikle dijitalleşen dünyada Türkiye hızla ilerliyor. Bir taraftan savunma sanayisinde büyük millileşme hamleleri, genetik başta olmak üzere tıp alanındaki yenilikler ve diğer taraftan özellikle çevreci bir Türkiye anlayışı ile yapılan projelerle çok büyük atılımlar kazanan ülkemiz, bilim insanlarının önünü açacak bir taraftan fon bir taraftan da bilim ve araştırma desteği verecek olan TÜBİTAK bu konuda en öncü kurumumuzdur" dedi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise Gaziantep'in teknoloji odaklı dönüşümü sürecinde en önemli ana paydaşlarından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK olarak Gaziantep'te bulunduklarını ifade ederek, "Bu bizim içinde bir heyecan. Olabildiğince sahada yer almaya çalışıyoruz. TÜBİTAK'ın üst yönetimi olarak iki gün boyunca topyekûn buradayız. Bu bizim için bir ilk.Bire bir görüşmelerimiz olacak. Amacımız sadece yaptıklarımızı anlatmak değil, sizi daha doğru anlamak ve geleceğe yönelikte biz sizinleyiz demek. Burada biz başarılı olursak diğer illerimizde de benzer süreçlere gireceğiz. 2020 yılının ülkemiz ve Gaziantep ilimiz için özel bir duruma sahip. İlk yıl 500 bin kişinin ikinci yıl ise 1 milyon 700 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen 'Türkiye'nin geleceğinde bende varım'denildiği yarışmaların yapıldığı ve TÜBİTAK'ın aktif bir şekilde yer aldığı Teknofest'in ilk kez İstanbul dışında Gaziantep'te yapılacağı bir süreçteyiz. 2020 Yılı Gaziantep açısında çok önemli bir yıl olacak" diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında panel programına geçildi. İki gün sürecek program dâhilinde çeşitli konular üzerinde alanında uzman kişilerce çeşitli sunumlar ve değerlendirmelerde bulunulacak.