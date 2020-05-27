Gaziantep'te çocuklar dışarıda olmanın keyfini çıkardı

Gaziantep'te çocuklar dışarıda olmanın keyfini çıkardıGAZİANTEP'te koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar, 4 saatlik izinde park ve oyun alanlarına akın etti.

27.05.2020 16:14 | Son Güncelleme: 27.05.2020 16:21
Gaziantep'te çocuklar dışarıda olmanın keyfini çıkardı
GAZİANTEP'te koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş ve altı çocuklar, 4 saatlik izinde park ve oyun alanlarına akın etti.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş grubundaki çocuklara, bugün 11.00 ile 15.00 saatleri arasında izin verildi. Gaziantep'te de izin sonrası çocuklar Yüzüncü Yıl ve Kavaklık Parkı'nda bisiklet sürüp, oyunlar oynayarak eğlendi. Sosyal mesafeye dikkat eden aileler ise, sokağa çıkan çocuklarına eşlik etti. Bazı çocuklar da, arkadaşları ile buluştuklarını söyleyerek, izin süresi bitene kadar dışarıda eğleneceklerini söyledi. Gaziantep’te çocuklar dışarıda olmanın keyfini çıkardı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Gaziantep, Güncel, Haber

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