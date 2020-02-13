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Gaziantep'te çocukların kar eğlencesi

GAZİANTEP'te etkili olan kar yağışı sonrası kent merkezi, beyaza büründü.

13.02.2020 15:58 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:58Gaziantep'te çocukların kar eğlencesi
GAZİANTEP'te etkili olan kar yağışı sonrası kent merkezi, beyaza büründü. Çocuklar, kar topu oynayıp, poşet ve tepsilerle kaydı.

Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü kentte, kar yağışı etkili oldu. Tarihi kent meydanı, kısa sürede beyaza büründü. Çocuklar ise kar yağışını eğlenceye dönüştürdü. Sokaklara çıkan çocuklar, kar topu oynayıp, poşet ve tepsilerle kaydı. İş yerlerinin yollarını temizleyen esnaf da kardan adam yapıp, temizlikte kullandıkları fırça ve paspastan kol yaptı.


- Gaziantep

Gaziantep, Güncel

Kaynak: DHA

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