Gaziantep'te çöken iskelenin altında kalarak ölen mühendisin cenazesi defnedildi

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesindeki cami inşaatında çöken iskelenin altında kalarak yaşamını yitiren inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ın cenazesi toprağa verildi.

Korkut Küçükcan'ın cenazesi, tabutu meslektaşlarının omzunda taşınarak, İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi Konferans Salonu'na getirildi.

Buradaki törene, Korkutcan'ın babası Kemal, annesi Semra, eşi Zeynep, çocukları Nil ve Mert ile yakınları ve meslektaşları katıldı.

Baba Kemal Küçükcan, törende, "Bugün evladım Korkut'a sevgi ve saygılarını belirten, birçok güzel ilişkilerinin olduğunu anlatan tüm meslektaşlarına teşekkür ediyorum. Diliyorum ki başka hiçbir meslektaşı böyle bir olayla karşılaşmasın, hiçbir aile böyle bir acı yaşamasın." dedi.

İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi Başkanı Gökhan Çeliktürk ise meslektaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Küçükcan'ın çok iyi bir evlat, kardeş, eş, baba, inşaat mühendisi ve dost olduğunu belirten Çeliktürk, şöyle konuştu:

"Olayın duyulmasından itibaren Korkut'u kurtarabilmek için tüm dostları, meslektaşları, arama kurtarma faaliyeti görevi olan olmayan tüm kurumlar, inşaat işçilerimiz, saatlerce yoğun çaba gösterdik ama maalesef başaramadık. Çaresizlik dedikleri duyguyu çok kötü bir biçimde tecrübe ettik. Onu kurtarmak için çok hızlı geçen o 30 saat boyunca çırpındık ancak olmadı. Korkut'umuzu, canımızı kurtarmayı başaramadık."

Törende, Küçükcan'ın öz geçmişini anlatan slayt gösterisi sırasında, yakınları gözyaşı döktü.

Cenaze, daha sonra Bahaeddin Nakıboğlu Cami avlusuna getirildi. Küçükcan'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Gaziantep Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da katıldı.

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesindeki Akkent Camisi inşaatında 14 Kasım'da çöken iskelenin altında kalan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. 33 saat sonra ulaşılan mühendis hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA