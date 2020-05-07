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Gaziantep'te çöpte bulunduğu iddia edilen bebek tedavi altına alındı

Gaziantep'te kağıt toplayıcısı 2 kişi tarafından çöpte bulunduğu iddia edilerek hastaneye getirilen kız bebek tedavi altına alındı.

Gaziantep'te çöpte bulunduğu iddia edilen bebek tedavi altına alındı
07.05.2020 14:56 | Son Güncelleme: 07.05.2020 15:02
Gaziantep'te kağıt toplayıcısı 2 kişi tarafından çöpte bulunduğu iddia edilerek hastaneye getirilen kız bebek tedavi altına alındı.
Özel Anka Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Neonatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ercan Sivaslı, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğle saatlerinde hastanenin acil servisine çöp toplayan iki kişi tarafından bir bebek getirildiğini söyledi.
Bebeğin bu kişiler tarafından, kendi ceketlerine sarılı halde hastaneye getirildiğini ifade eden Sivaslı, "Çocuklar, bebeği çöpte bulduklarını söylediler. Biz de hemen bebeği yoğun bakım ünitesine aldık. Sağlık durumu şu anda orta, çok ağır değil ama nasıl, ne şartlarda doğduğunu ve oraya nasıl atıldığını bilmediğimiz için yakından izliyoruz. Bazı koruyucu tedaviler yapıyoruz. Vücudunda şu anda yaygın yara izleri, ezikler, çizikler var." diye konuştu.
Hemşire ve hastane çalışanlarının kız bebeğe anne şefkatiyle yaklaştığını kaydeden Sivaslı, "Müthiş bir dayanışmayla hep birlikte bebeği sahiplendiler, banyosunu yaptırdılar. Beslemeye çalıştılar. Şu anda annesini aratmayacak bir ortam oluşturdular. İlk geldiğine göre kısmen daha rahat durumda." dedi.
Sivaslı, bebek geldiğinde göbek bağının koparıldığını, bunun da doğumun hastanede gerçekleşmediğini gösterdiğini sözlerine ekledi.
Bu arada, bebeğin 2 kişi tarafından acil servise getirilme anı da hastanenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Polis ekipleri olayla ilgili başlattıkları araştırma kapsamında, bebeği hastaneye getiren 2 kişiyi ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

Kaynak: AA

Etiketler: Gaziantep, Sivaslı, Güncel, Haber

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