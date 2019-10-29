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Gaziantep'te cumhuriyet bayramı

Gaziantep'te Cumhuriyet BayramıGaziantep'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Valilikte tebrikler kabul edildi.

29.10.2019 12:13
Gaziantep'te Cumhuriyet Bayramı
Gaziantep'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Valilikte tebrikler kabul edildi.
Gaziantep Valiliği'nde yapılan programa Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, milletvekilleri, kent protokolü ve vatandaşlar katıldı. Bayram tebriklerini kabul eden, birlik ve beraberlik içerisinde safların sıklaştırılmasının gerektiğini ifade eden Vali Gül, Birlik ve beraberlik içerisinde saflarımızı sık tutmalıyız. Farklılıklarımızı zenginlik olarak görmeliyiz. Birbirimizi daha çok severek, kucaklayarak, dünyada 2 bin yıl sonra da yine bölgesinde örnek olan bir ülkeyi evlatlarımıza, torunlarımıza, gelecek nesillere bırakacağız. Ben tekrar Cumhuriyetimiz yaşasın diyorum. Cumhuriyetimiz bizi biz yapan en önemli değerdir. Cumhuriyetimizin 96'ncı yılını kutluyorum dedi.
Tebrikler kabul edilirken de misafirlere kolonya ve şeker ikram edildi.
Gaziantep'te cumhuriyet bayramı

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Kaynak: DHA


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