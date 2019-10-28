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Gaziantep'te cumhuriyet bayramı kutlaması

Gaziantep'te Cumhuriyet Bayramı kutlamasıGaziantep'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törenle başladı.

28.10.2019 17:18
Gaziantep'te Cumhuriyet Bayramı kutlaması
Gaziantep'te, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törenle başladı.
Cumhuriyet'in 96'ncı yıldönemi nedeniyle düzenlenen törene Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, milletvekilleri, STK temsilcileri ile öğrenciler katıldı. İstiklal Marşı'nın okunduğu törende Vali Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Tuğgeneral Hacı Halil Osma meydanda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Tören, halk oyunları gösterisinin ardından sona erdi.
Gaziantep'te cumhuriyet bayramı kutlaması

15 Temmuz Demokrasi Meydanı, 29 ekim cumhuriyet bayramı, Fatma Şahin, Gaziantep, Güncel

Kaynak: DHA


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