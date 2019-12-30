Haberler » Güncel » Gaziantep'te DEAŞ'a 4 tutuklama - Haber

Gaziantep'te DEAŞ'a 4 tutuklama

GAZİANTEP'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

30.12.2019 14:46 | Son Güncelleme: 30.12.2019 14:46 Gaziantep'te DEAŞ'a 4 tutuklama

GAZİANTEP'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 

gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta terör örgütü DEAŞ'la bağlantılı olduğu belirlenen şüphelilere yönelik 9 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

12 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, baskın yapılan adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 8'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:12   Osmaniye annesini battaniye ile boğarak öldüren zanlı tutuklandı - Haber
16:12   Sağanak nedeniyle Mersin'de denizin rengi değişti - Haber
16:10   Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Arslan, Hatay'da TİS törenine katıldı - Haber
16:10   Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İYİ Parti lideri Akşener'i "Libya tezkeresi" hakkında bilgilendirdi - Haber
16:07   Özel öğrencilerden, devlet büyüklerine yılbaşı kartı - Haber
16:00   Eskorta 60 bin lira kaptıran üniversite öğrencisi, savcının kararı sonrası yıkıldı - Haber
14:07   Kocaeli'de inşaat kazısı sırasında Bizans dönemine ait bir yapı ortaya çıktı - Haber
13:57   Yolcu otobüsü bagajındaki motosikletten uyuşturucu çıktı - Haber
13:35   Kar, İstanbul sınırına dayandı! Akşam saatlerine dikkat - Haber
12:23   İzmir'in Torbalı ilçesinde biri doktor 2 kişiyi öldüren ve bir polisi yaralayan katil zanlısı yaralı olarak yakalandı - Haber
30.12.2019 16:15:34