Haberler » Güncel » Gaziantep'te DEAŞ destekli yazıların yer aldığı yasaklı kitaplar yakalandı

Gaziantep'te DEAŞ destekli yazıların yer aldığı yasaklı kitaplar yakalandı

Gaziantep'te yol kontrolü yapan jandarma ekipleri şüphe üzerine durdukları araçta ve araçta bulunan 3 kişide DEAŞ terör örgütünün propagandasını yapan yazıların bulunduğu 131 kitap ele geçirdi.

15.10.2019 18:30Gaziantep'te DEAŞ destekli yazıların yer aldığı yasaklı kitaplar yakalandı
Gaziantep'te yol kontrolü yapan jandarma ekipleri şüphe üzerine durdukları araçta ve araçta bulunan 3 kişide DEAŞ terör örgütünün propagandasını yapan yazıların bulunduğu 131 kitap ele geçirdi.
Gaziantep ili Şehitkamil ilçesi Küllü Mahallesi'nde bulunan Askoç yol arama noktasında uygulama yapan Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, durdurulan H.Ç. idaresindeki 42 AYU 33 plakalı otomobilde ve araçta bulunan A.H.T ve R.D. isimli şahısların üzerinde farklı yayınlara ait 131 adet DEAŞ propagandası yapan yazıların bulunduğu kitap ele geçirdi. Yasaklı yayın içerikli kitaplara el koyan ekipler, araçta bulunan 3 kişiyi de gözaltına aldı.
Şahıslar adli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi
(İHA)

Gaziantep, Jandarma, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:55 Rasulayn'daki terör hedefleri ÇNRA ile vuruluyor
18:55 Bitlis'te PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı
18:55 Şehit Onbaşı Mesut Çelik memleketine getirildi
18:55 DHA YURT BÜLTENİ-21
18:54 Mersin'de orman yangını
18:49 Şehitkamil personellerinden anlamlı bağış
18:53 Şentop: "Batı ülkeleri kendilerine zarar vermeyeceğini düşündükleri terör örgütlerini destekliyor"
15.10.2019 18:58:43