Gaziantep'te DEAŞ militanı tutuklandı

GAZİANTEP'te, DEAŞ terör örgütüne ait patlayıcılar ile irtibatı olduğu saptanınca yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'a ait patlayıcı ve silah ele geçirildiği ve sürdürülen operasyon kapsamında yabancı uyruklu M.H.'nin yakalandığı belirtildi. DEAŞ militanı yabancı uyruklu şüphelinin tutuklandığı vurgulanan açıklamada şöyle denildi: "09/02/2016 tarihinde ilimiz Oğuzeli ilçesinde DAEŞ silahlı terör örgütü mensuplarınca taşınır vaziyette olan patlayıcı madde ekipmanlarının ve silahların, bazı şüpheliler ile birlikte ele geçirildiği, akabinde ise devam eden soruşturmada 27/03/2020 tarihinde patlayıcı maddeler ile irtibatı tespit edilen yabancı uyruklu M.H. adlı şüpheli yakalanmış olup, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza hakimliğince tutuklanmıştır."

Kaynak: DHA