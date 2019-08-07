Haberler» 3. Sayfa» Haber

Gaziantep'te dehşet...Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

Gaziantep'te dehşet...Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüGAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde 77 yaşındaki Mıstık Sevinç, tartıştığı eşi 78 yaşındaki Zöhre Sevinç'i bıçaklayarak öldürdü.

07.08.2019 22:43
Gaziantep'te dehşet...Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
Gaziantep'te dehşet...Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde 77 yaşındaki Mıstık Sevinç, tartıştığı eşi 78 yaşındaki Zöhre Sevinç'i bıçaklayarak öldürdü.
Olay, Nizip ilçesine bağlı Eyüp Sultan Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Mıstık Sevinç, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı eşi Zöhre Sevinç ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesinin ardından öfkelenen Sevinç, mutfaktan aldığı bıçakla eşine saldırdı. Eşini bıçaklayarak öldüren Mıstık Sevinç, kızını arayarak annesini öldürdüğünü söyleyip, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polisler yaşlı kadının cesediyle karşılaşırken eşini öldüren Mıstık'ı gözaltına aldı.
Yaşlı kadının cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu otopsi merkezine götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Gaziantep, Nizip, Eyüp, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
22:47   Şişli'de bir iş yerinin asansöründe intihar girişimi
22:43   Gaziantep'te dehşet...Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
22:27   Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 8 yaralı
22:22   Düğün konvoyunda tabancayla havaya ateş edildi: 2 yaralı
22:20   Otomobil bariyerlere çarptı: 5 yaralı
22:19   Bodrum'daki yangın 6 saat sonra söndürüldü
22:01   Suriye sınırına mühimmat sevkiyatı