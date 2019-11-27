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Gaziantep'te dev uyuşturucu operasyonları devam ediyor

Gaziantep'te 960 personelin katılımıyla helikopter ve drone destekli narkotik ve genel asayiş operasyonu başlatıldı.

27.11.2019 10:26 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:41Gaziantep'te dev uyuşturucu operasyonları devam ediyor
'te 960 personelin katılımıyla helikopter ve drone destekli narkotik ve genel asayiş operasyonu başlatıldı.

Gaziantep Emniyet Müdürülüğünün uyuşturucu tacirlerine yönelik dev operasyonları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde uyuşturucu tacirlerine yönelik helikopter destekli iki dev operasyon yapan emniyet güçleri, bu sefer de 960 personelin katılımıyla uyuşturucu tacirlerine ve terör mensuplarına yönelik operasyon başlattı. Kentin çeşitli mahallelerinde 26 Kasım Salı günü başlatılan ve 24 saat aralıksız devam edecek olan operasyona , Terör ve Asayiş ekipleri katılıyor.

Operasyon kapsamında suçluların ve sokak satıcılarının (torbacı) önlenmesi amacıyla belirlenen mahalleler abluka altına alındı. Toplam 960 personelin katıldığı operasyona havadan helikopter ve drone ile destek verilirken, dedektör köpekler de girilen adreslerde arama yapıyor.

Başlatılan operasyonun 24 saat aralıksız devam edeceği vurgulanırken yol kapaması yapılarak umuma açık yerlerde, sokakların tamamının girişlerinde, araçlarda, şahısların üzerinde ve daha önceden belirlenen adreslerde aramaların yapılacağı aktarıldı. - GAZİANTEP

Gaziantep, Narkotik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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