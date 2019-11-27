Haberler » Yerel » Gaziantep'te dev uyuşturucu operasyonları devam ediyor - Haber

Gaziantep'te dev uyuşturucu operasyonları devam ediyor

Gaziantep'te dev uyuşturucu operasyonları devam ediyorGAZİANTEP - Gaziantep'te 960 personelin katılımıyla helikopter ve drone destekli narkotik ve genel asayiş operasyonu başlatıldı.

27.11.2019 10:56 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:58
'te dev uyuşturucu operasyonları devam ediyor
GAZİANTEP - Gaziantep'te 960 personelin katılımıyla helikopter ve drone destekli narkotik ve genel asayiş operasyonu başlatıldı.
Gaziantep Emniyet Müdürülüğü'nün uyuşturucu tacirlerine yönelik dev operasyonları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde uyuşturucu tacirlerine yönelik helikopter destekli iki dev operasyon yapan emniyet güçleri bu sefer de 960 personelin katılımıyla uyuşturucu tacirlerine ve terör mensuplarına yönelik operasyon başlattı. Kentin çeşitli mahallelerinde 26 Kasım 2019 Salı günü başlatılan ve 24 saat aralıksız devam edecek olan operasyona , Terör ve Asayiş ekipleri katılıyor.
Operasyon kapsamında suçluların ve sokak satıcılarının (torbacı) önlenmesi amacıyla belirlenen mahalleler abluka altına alındı. Toplam 960 personelin katıldığı operasyona havadan helikopter ve droneler da destek verirken dedektör köpekler de girilen adreslerde arama yapıyor.
Başlatılan operasyonun 24 saat aralıksız devam edeceği de vurgulanırken yol kapaması yapılarak umuma açık yerlerde, sokakların tamamının girişlerinde, araçlarda, şahısların üzerinde ve daha önceden belirlenen adreslerde aramaların yapılacağı aktarıldı.
Gaziantep'te dev uyuşturucu operasyonları devam ediyor

Gaziantep, Narkotik, Yerel

Kaynak: İHA


Son Dakika Yerel Haberleri
12:36 Bulgar işadamı Remziev: "Kumluca'dan sera ve hazır sebze alacağız"
12:27 Bombacı kadın terörist, dikkat çekmemek için topuklu ayakkabı ile keşif yapmış
11:34 Üsküdar'da Kemençe Ustası Derya Türkan konser verdi
11:31 İTÜ Robot Olimpiyatları, 16-17-18 Nisan 2020'de başlayacak
11:25 Karın ağrısı şikayetiyle doktora giden genç kadının karnından 4 kiloluk kitle çıkarıldı
11:13 Kütahya'da kış lastiği yoğunluğu başladı
11:04 Giresun açıklarına akın eden balıkçı tekneleri görsel şölen oluşturdu
10:56 Gaziantep'te dev uyuşturucu operasyonları devam ediyor
10:04 Taciz iddiası metrobüsü karıştırdı! Olay yerine polisler geldi
17:45 Süper Lig'de 7 kulüp PFDK'ya sevk edildi!
27.11.2019 13:09:18