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Gaziantep'te devrilen otomobildeki aynı aileden 5 kişi yaralandı

Gaziantep'te otomobilin devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

29.01.2020 17:48 | Son Güncelleme: 29.01.2020 18:04Gaziantep'te devrilen otomobildeki aynı aileden 5 kişi yaralandı
'te otomobilin devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Haydar Aksoylu yönetimindeki 27 ADF 136 plakalı otomobil, Osmaniye-Gaziantep kara yolunun 25'inci kilometresinde devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki 3 çocuğu ve eşi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Ailenin, lösemiyi atlatan 6 yaşındaki çocukları Barış Aksoylu'yu Adana Balcalı Hastanesinde kontrol ettirip Gaziantep'e dönerken kaza geçirdiği öğrenildi.

Gaziantep, Osmaniye, Güncel

Kaynak: AA

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