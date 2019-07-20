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Gaziantep'te devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Gaziantep'te şarampole devrilen otomobilin sürücüsü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

20.07.2019 12:48 Gaziantep
Gaziantep'te şarampole devrilen otomobilin sürücüsü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Uğur Can Yırtlaz (25) idaresindeki 27 GA 650 plakalı otomobil, 6 Temmuz'da Gaziantep- Kilis kara yolunun 25. kilometresinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ağır yaralı Yırtlaz'ı Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.
Genç adam, hastanedeki 2 haftalık yaşam mücadelesini sabah saatlerinde kaybetti.
Otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Uğur Can Yırtlaz'ın cenazesi, işlemlerinin ardından yakınları tarafından memleketi Kilis'e götürüldü.
Kaynak: AA
Gaziantep, Uğur Can, Kilis, Güncel

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