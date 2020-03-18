Gaziantep'te dilenci operasyonunda 11 kişi yakalandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dilencilere yönelik operasyonda 11 kişi yakalandı.
18.03.2020 14:18 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:24
Gaziantep 'in İslahiye ilçesinde dilencilere yönelik operasyonda 11 kişi yakalandı.
İlçedeki zabıta ve polis ekipleri, ilçe merkezindeki caddelerde ve mahalle aralarında evlerin kapısını çalarak dilencilik yapanlara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda yakalanan aralarında kadınların da bulunduğu 11 kişi, sorgulamalarının ardından zabıta ekiplerinin takibinde araçlarıyla ilçe dışına gönderildi.
İlçedeki zabıta ve polis ekipleri, ilçe merkezindeki caddelerde ve mahalle aralarında evlerin kapısını çalarak dilencilik yapanlara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda yakalanan aralarında kadınların da bulunduğu 11 kişi, sorgulamalarının ardından zabıta ekiplerinin takibinde araçlarıyla ilçe dışına gönderildi.
Kaynak: AA
Manşet
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