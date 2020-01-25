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Gaziantep'te dilenen çocuklar toplandı

Gaziantep'te polis ekipleri yaptıkları denetimlerde sokaklarda dilenerek ve satıcılık yaparak sürücülere rahatsız eden 9 çocuk hakkında işlem yaptıbGaziantep Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri, kent merkezindeki kale içi ile yakın çevresinde, şehir merkezindeki ana cadde ve kavşaklarda...

25.01.2020 14:03 | Son Güncelleme: 25.01.2020 14:08Gaziantep'te dilenen çocuklar toplandı
'te polis ekipleri yaptıkları denetimlerde sokaklarda dilenerek ve satıcılık yaparak sürücülere rahatsız eden 9 çocuk hakkında işlem yaptıb

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri, kent merkezindeki kale içi ile yakın çevresinde, şehir merkezindeki ana cadde ve kavşaklarda denetim yaparak, dilenen çocukları topladı. Dilenerek ve satıcılık yaparak sürücülere, yayalara ve çevreye rahatsızlık veren 9 çocuk hakkında işlem yapan ekipler, 5 çocuğu sokaktan kurtararak, yurda yerleştirdi. Ekipler diğer 4 çocuğu ise ailelerine gerekli uyarı ve tebligatları yaparak, teslim etti.

Ayrıca 3 aileye Kabahatler Kanununun ilgili maddelerinden cezai işlem uygulandığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Polis, Güncel

Kaynak: İHA

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