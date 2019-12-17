Haberler » Güncel » Gaziantep'te Doğa Koleji velilerinden okulun devriyle ilgili açıklamanın ertelenmesine protesto - Haber

Gaziantep'te Doğa Koleji velilerinden okulun devriyle ilgili açıklamanın ertelenmesine protesto

Gaziantep'te, Doğa Koleji'nin devriyle ilgili açıklamaların ertelenmesi veliler tarafından protesto edildi.

17.12.2019 13:50 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:50Gaziantep'te Doğa Koleji velilerinden okulun devriyle ilgili açıklamanın ertelenmesine protesto
'te, Doğa Koleji'nin devriyle ilgili açıklamaların ertelenmesi veliler tarafından protesto edildi.
Okulun önünde toplanan bir grup veli, alkış ve sloganlarla tepkilerini dile getirdi.
Veliler adına açıklama yapan Sibel Kaya, toplandıkları yerin bir inşaat firması ve kendilerinin de mağdur müşteriler değil, veli olduklarını vurguladı.
Kurumun iyi yönetilmemesi nedeniyle bu sonuca ulaşıldığını ve bundan büyük üzüntü duyduklarını ifade eden Kaya, "Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin geleceğine dair endişeleri artmıştır." dedi.
Kaya, kurum yöneticilerinin aylardır "tutarsız" açıklamalar yaptığını söyleyerek, bu açıklamaların sabırlarını taşırdığını söyledi.
Açıklamanın ardından, öğretmenler de okul bahçesinde velilere teşekkür edip, desteklerini ifade etti.

Doğa Koleji, Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:30 Şiddet gören annesine çocuğundan acı uyarı; 'Topuklu giyme, babam görürse kaçamazsın' - Haber
15:30 Emine Erdoğan, 1. Küresel Mülteci Forumu'na katıldı - Haber
15:30 Antalya 4 kişinin öldüğü otomobil, kazadan 3 gün önce satışa çıkarılmış - Haber
15:30 Trabzon'da tır, yolcu minibüsüne çarptı 24 yaralı - Haber
15:25 Samandağ'da okul kantinleri denetlendi - Haber
15:11 Son Dakika: 1 milyon TL ödülle aranan Karker Deşti kod adlı terörist öldürüldü - Haber
14:02 İşte Diyanet'in bir devri sona erdirmesine sebep olan fotoğraf - Haber
11:48 Amatör balıkçıların oltasına 1,5 metrelik köpek balığı takıldı - Haber
11:34 Hileli gıda iddiası Adana kebabına sıçradı, toz biber yerine talaş konulduğu iddia edildi - Haber
10:41 Apartmandaki garip sesler, ailelerin hayatını kabusa çevirdi - Haber
17.12.2019 15:36:05