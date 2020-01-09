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Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te nakliye bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

09.01.2020 11:02 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:02Gaziantep'te dolandırıcılık operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
'te nakliye bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, nakliye şirketi aracılığıyla Hatay'dan 'ye götürülmesi gereken bir firmaya ait 41 ton sacın Gaziantep'te satıldığı bilgisine ulaştı.
Küsget Sanayi Sitesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, tır şoförü ve ona yardım eden iki şüpheli ile sacları satın alan kişiyi gözaltına aldı.
Saclar sahibine teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep, Kayseri, Güncel

Kaynak: AA

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