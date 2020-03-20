Gaziantep'te dolu etkili oldu
Gaziantep'in Araban ilçesinde dolu etkili oldu.
20.03.2020 19:20 | Son Güncelleme: 20.03.2020 19:20
Gaziantep 'in Araban ilçesinde dolu etkili oldu.
Araban ilçesinde akşam saatlerinde başlayan dolu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Kavşaklarda görev alan polis ekipleri, sürücü ve yayalara uyarıda bulundu.
Dolu yağışının kısa sürmesi, ilçedeki üreticileri sevindirdi.
Araban ilçesinde akşam saatlerinde başlayan dolu nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Kavşaklarda görev alan polis ekipleri, sürücü ve yayalara uyarıda bulundu.
Dolu yağışının kısa sürmesi, ilçedeki üreticileri sevindirdi.
Kaynak: AA