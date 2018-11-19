Gaziantep'te Düğünlerde Silah Kullanılmaması İçin Kampanya Başlatıldı

19 Kasım 2018 Pazartesi 16:49



19 Kasım 2018 Pazartesi 16:49

Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde "Düğün evimiz cenaze evi olmasın" sloganı ile "Silaha hayır" kampanyası başlatıldı.Düğünlerde maganda kurşunu ile ölenlerin sayısındaki önlenemeyen artış, Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde sivil toplum örgütleri ve mahalle muhtarlarını harekete geçirdi. Düğünlerde şenlik ortamının adeta savaş alanına dönüşmesine 'dur' demek isteyen dernek yönetimi ve 16 Çepni köyü muhtarı, "Silaha hayır" diyerek kampanyaya start verdi. İlçedeki Sarılar köyünde bir araya gelen dernek yönetimi ve köy muhtarları, Yavuzeli Kaymakamı Eyüp Gürdal ve İlçe Jandarma Komutanlığının da katıldığı törenle kampanyayı başlattıklarını açıklayarak hedeflerinin kampanyanın önce Gaziantep geneline sonra da Türkiye geneline yayılması olduğunu söylediler."Kampanya köylerden başladı"Kampanya ile ilgili bilgi veren Gaziantep Çepnileri Derneği Başkanı Hüseyin Gürbüz, düğünlerde meydana gelen kaza kurşunlarına ve yoğun mermiye bağlı yaralama ve ölümlere bir nebze de olsa 'dur' demek için böyle bir kampanya başlattıklarını açıkladı. Geçtiğimiz günlerde bir Çepni köyünde düğünde bir vatandaşı kaybettiklerini belirten Gürbüz, "Sürekli düğünlerde maganda kurşunu haberleri duymak içimizi acıtıyordu. İnsanların en mutlu günlerinde, düğün evleri cenaze evlerine dönüşüyordu. Özellikle de mahalleye dönüşen köylerde inanılmaz şekilde silah sıkılıyor. Biz de kampanyaya bu yüzden köylerimizden başladık. Muhtarlarımız da büyük destek verdi" dedi."Silah sıkma yarışına giriyorlar"Eski düğünleri mumla aradıklarına dikkat çeken Gürbüz, şimdiki düğünlerin korkutucu ve insanı tedirgin edici boyutlara ulaştığını dile getirdi. Çepni toplumu olarak eskiden düğünlerinin çok şen geçtiğine vurgulayan Gürbüz, "Önceden halaylar çekerdik, türküler söylerdik. Hem de kendi türkülerimizi kendi ağıtlarımızı söylerdik, kendi folklorumuzu sergilerdik. Hem oynardık hem de duygu dolu anlar yaşardık. Düğün başında oynar halaylar çeker tüm pozitif enerjimizi düğüne katılan tüm dostlarımıza yayardık. Şen olurduk, birlik olur bir olurduk. Ama asla ve asla silah sıkmazdık, yaralanmazdık, ölmezdik. Hem de düğünlerimiz şimdiki gibi bir gece değil iki gece olurdu" ifadelerini kullandı."Silah sıkılan düğünleri terk edeceğiz"Şimdiki düğünlerin adeta silah sıkma yarışına girercesine tehlikeler saçtığını dile getiren Gürbüz, "Toplum olarak silah sıkılan düğüne gitmek istemiyoruz. Silah sıkılan düğüne gitmeye korkuyoruz. Silah sıkılan düğünü istemiyoruz. Silah sıkılan düğünde insanların kaynaşması, neşesi, enerjisi ve birlikteliği azaltmakta, düğünün sihri bozulmaktadır. Biz bunları biliyoruz. Artık silah sıkılmasını istemiyoruz. Ölüm ve yaralanmaları istemiyoruz. Artık düğün evimizin cenaze evi olmasını istemiyoruz. Çepniler Derneği olarak, Çepni muhtarları olarak, Çepni sanatçıları olarak, Çepni inanç önderleri olarak halkımızdan beklentimiz düğünde silaha hayır demeleridir. Bizler düğünde silaha hayır diyoruz" şeklinde konuştu.Muhtarlardan tam destekMahalleye dönüştürülen köy muhtarları ise düğünlerin artık savaş alanına döndüğünü belirterek, "Bizler de rahatsızız. Muhtar olarak bundan sonra düğünlerde silah sıkılmaması için ellerimizden geleni yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Birileri silah sıkacak diye, diğer insanların hayatını tehlikeye atma hakkı yoktur. O zaman hadi hep birlikte silaha hayır diyoruz" diye konuştular. - GAZİANTEP