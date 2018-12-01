Gaziantep'te Elektrik Akımına Kapılan Kişi Öldü

Gaziantep
'te elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.
Elektrik arızası nedeniyle Şahinbey
ilçesine bağlı Küçük Kızılhisar
Mahallesi'ndeki trafoyu kontrole giden görevliler, Halil Kartal
'ı yerde hareketsiz buldu.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, iki çocuk babası Kartal'ın elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma
ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kartal'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu
'na kaldırıldı.
Kartal'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
01 Aralık 2018 Cumartesi 14:04