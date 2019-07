Gaziantep'te elektrik zammı endişesi

Elektriğe yapılan zammın iş dünyasının üretim şevkini olumsuz etkilemesinden endişe ettiklerini söyleyen Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep ve çevresi için destek istedi.



Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Enerji Piyasası Denetleme Kurulunun (EPDK) kamu ve özel sektör üretim şirketlerinin biriken maliyetlerinin tüketiciye yansıtılmasına karar vermesi üzerine yaptığı zamların her türlü zorluğa rağmen üreten, ihraç eden özel sektörü çok yoracağını belirtti.



EPDK'nin elektrik fiyatlarında yaptığı zamların ekonomide yaratacağı olumsuzluklara dikkat çeken Yıldırım, "Yıllardır mülteci krizinin yükü altında olan Gaziantep iş dünyasının sırtına bir yük daha yüklendiğini" söyledi.



Yıldırım yaptığı yazılı açıklamada şunları ifade etti:



"Bilindiği üzere ülkemizde üretim maliyetlerini en çok etkileyen maliyet kalemi enerjidir. Elektriğe yapılan zamlar maliyetlerimizin önemli derecede artması demektir. Sonuçta üretici zamları maliyetlere yansıtmak zorunda kalacak. Bu da ürün fiyatlarını yükseltecek ve mücadele etmeye çalıştığımız enflasyonu yükseltecektir."



Türkiye genelindeki tüm özel sektörün bu durumdan olumsuz etkileneceğini ancak bu zammın Gaziantep iş dünyasının omuzlarındaki yükü daha da ağırlaştırdığına dikkat çeken Yıldırım, bölgeye özel bir destek istedi.



Yıldırım, "Biz her zaman, her şart ve koşulda üretiyor olmamızla, çabalarımızla, ihracatımızla övünüyoruz. Daha dün açıklanan rakamlarda da gördük ki yılın yarısında 3,6 milyar dolar ihracat yaparak ülkenin en fazla ihracat yapan 6.kent olmayı sürdürdük. Bir yandan üretmeye, bir yandan mülteci sorununu yönetmeye çalışırken zammı kaldıracak ve ihracat rekorları kıracak gücümüz yok. Özel sektör elektrik üreticisinin üzerindeki Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) yükünün yüksekliği de elektrik piyasasında sağlıklı bir fiyat oluşumunu engelliyor. Bölgedeki toplumsal huzurun, üretkenliğin, çalışma şevkinin olumsuz etkilenmemesi için, YEKDEM yükünün üretici üzerinden alınarak azaltılması ile enerji fiyatlarında bölgeye özel bir teşvik uygulaması getirilmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA