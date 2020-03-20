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Gaziantep'te enfeksiyonla mücadelede sokak hayvanlarını unutmadı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından dünyada bir salgın haline dönüşen korona virüs (COVID-19) için il genelinde hijyen tedbirleri kapsamında yürütülen çalışmalara sokak hayvanları da dahil edilerek farkındalık oluşturuldu.

20.03.2020 16:48 | Son Güncelleme: 20.03.2020 16:48
Gaziantep'te enfeksiyonla mücadelede sokak hayvanlarını unutmadı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından dünyada bir salgın haline dönüşen korona virüs (COVID-19) için il genelinde hijyen tedbirleri kapsamında yürütülen çalışmalara sokak hayvanları da dahil edilerek farkındalık oluşturuldu. Kentin 140 noktasında yer alan hayvan besleme noktalarında ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yapılarak vitamin destekli yemlerin dağıtımı sıklaştırıldı.

Korona virüs nedeniyle dünyada başlayan sağlık tehdidi, insanlar kadar sokak hayvanlarını da etkiledi. Bölgesel bir hastalık olmaktan çıkarak küresel bir tehdit haline dönüşen salgına yönelik tedbirler artırılırken Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarını da unutmadı. Büyükşehir, kentte 20'si büyük alanlarda, 120'si parklarda olmak üzere 140 bölgede bulunan beslenme noktasında sivil toplum kuruluşları ve hayvan sever dernekleri ile birlikte hareket ederek hem dezenfekte ve ilaçlama hem de yem dağıtma çalışmalarına yoğunluk kazandırdı.

"Gaziantep, hayvan dostu kent olmaya devam edecektir"

Konu hakkında açıklamada bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Celal Özsöyler, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak şehrin 20 noktasında büyük, 120 noktasında parklarda küçük besleme noktalarımız bulunmaktadır. korona virüs nedeniyle lokantaların ve restorantların kapanmasından dolayı sokak hayvanlarının yem bulma sorunu büyüdü. Bu nedenle biz de Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in bilgilendirmesi doğrultusunda belirlediğimiz yem noktalarında daha yoğun bir şekilde yem bırakma çalışmaları organize ettik. Bu konuda sivil toplum örgütlerini, hayvan sever derneklerini de yanımıza alarak beslenme noktalarında bulunan sokak hayvanlarının sayısına göre günde 2 veya 3 kez yem dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Bunun yanı sıra besleme noktalarında dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını da gerçekleştirdik. Gaziantep her zaman hayvan sever dost şehri olmaya devam edecektir" dedi.

CanPati Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cansu Karabacak, korona virüs nedeniyle dünya ve ülke olarak çok zor bir dönemden geçtiklerini belirterek, "Bu süreçten insanlar kadar hayvanlarda olumsuz etkileniyor. Çoğu işletme kapalı olduğu için artan yemekler de sokak hayvanlarına ulaştırılamıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bu konuda çok hassas. Gerçekten örnek bir belediyecilik anlayışı sergiliyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler : Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Güncel

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