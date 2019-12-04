Haberler » Güncel » Gaziantep'te engellilerden renkli kutlama etkinliği - Haber

Gaziantep'te engellilerden renkli kutlama etkinliği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

04.12.2019 17:50 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:46Gaziantep'te engellilerden renkli kutlama etkinliği
Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.
Televizyon programcısı Balçiçek İlter'in sunumuyla Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen programda, Engelsiz Mehteran Takımı sahne aldı ardından engellilerin halk oyunları performansı ile farklı başlıklarda hazırladıkları gösteriler sergilendi.
Gaziantep Valisi Davut Gül, programda, Gaziantep'te engelli kontenjanında 3 bin 650 kişinin çalıştığını belirterek, "Engelli kardeşlerimizi iyi eğitirsek, kamu olarak bunların eğitimine imkan sağlarsak, istihdam anlamında çok önemli sıkıntıları yok." dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Engelsiz Yaşam Merkezi'nin kent için önemini vurgulayarak, bir çocuğun hayatına dokunmanın anne olarak kendisini çok huzurlu hissettirdiğini belirtti.
Bakanlığı döneminden itibaren engellilere yönelik yaptıkları çalışmalara değinen Şahin, şunları kaydetti:
"Hukuk devleti normlarına göre engellileri tanımlarken sizi aşağılayan bir tabirden uzak durduk, önceki tanımları da kaldırdık. Engelli meselesini detaylı olarak inceledik. Evde bakımlarla sürdürdükleri hayattan onları çekip aldık. Daha profesyonel ortamlarda tedavi sürecinde yanlarından bulunduk. Toplumsal hayatta yer almaları amacıyla onlarla empati kurduk ve ihtiyaçlarına cevap vermeyi görev edindik."
Sığınmacılar ve Göçmenler Dayanışma Derneği Genel Koordinatörü İbrahim Vurgun Kavlak da bugünün farkındalık günü olduğuna dikkati çekerek, "Engel olma destek ol" sloganından yola çıkarak engellilerin yaşadıkları sorunların azaltılabileceğini belirtti.
Konuşmaların ardından Şahin, Çağdaş ve Bağımsız Yaşama Derneği (ÇABA) tarafından "Evimizin Sağlık Elçileri Projesi" kapsamında eğitim gören belediye personellerine sertifika verdi.
Öte yandan, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) hibe programı çerçevesinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi imzaladığı protokol doğrultusunda Engelsiz Yaşam Merkezi içinde Ortez-Protez Uygulama Atölyesi kurulacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Dünya Engelliler Günü, Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:19 Kendisinden haber alınamayan avukatın aracı kanalda bulundu (2) - Haber
19:17 Tokat erbaa'da 3 ev alevlere teslim oldu - Haber
19:16 Bursa'da cenaze konvoyunda kaza: 4 yaralı - Haber
19:13 "Ulaşım Çalıştayı" ile İstanbul'da trafiğe çözüm aranacak - Haber
19:13 Milletvekili Kamil Aydın'dan "Erzurum Havalimanı" açıklaması - Haber
18:34 Trump'tan sürpriz karar: Basın toplantısını iptal etti - Haber
18:20 Son dakika: Ordu Valiliği'nden Ceren Özdemir açıklaması: Katil zanlısı suçunu itiraf etti - Haber
17:23 Öğretim görevlisi, yüksek okul binasından ölüme atladı - Haber
17:23 Terör örgütü YPG, Rasulayn'da sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 2 yaralı - Haber
17:20 Vatandaşlardan bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in katil zanlısına linç girişimi - Haber
18:22 Doktorun, estetik operasyon yaptığı hastalarının fotoğraflarını servis ettiği iddiası Zonguldak'ı karıştırdı - Haberler
18:17 Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı! 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş - Haberler
18:01 Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi kulislere sızdı: Bizim Parti - Haberler
17:49 NATO tarihinde ilk kez Çin'in yükselişi ele alındı - Haberler
17:18 NATO basın toplantısına Türkiye damga vurdu! Erdoğan'ın yaptığı görüşmeler gündem belirledi - Haberler
4.12.2019 19:27:34