Gaziantep'te Erişilebilir Milli Mücadele Tabiat Parkı Kuracak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep'in Şahinbey ilçesi sınırlarında 34 hektarlık alana Erişilebilir Milli Mücadele Tabiat Parkı kuracak.Parkta, Antep savunması yeniden canlandıracak. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesinin işbirliğinde, Antep savunmasına yakışır bir şekilde tüm önemli olay ve olgular ışığında tasarlanacak alanın, konsept projesi tamamlandı.Geçen hafta bir dizi görüşmede bulunmak üzere Ankara'ya giden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Erişilebilir Milli Mücadele Tabiat Parkı'nı Milli Parklar Genel Müdürü Yusuf Kandazoğlu'yla görüştü. Şahin, Kandazoğlu'ndan parkın yapımına başlanması için çalışmaların hızlandırılmasını istedi. Şehir merkezine 28 kilometre uzaklıkta, Gaziantep-Kilis yolu üzerinde yer alacak Tabiat Parkı, Antep savunmasının en önemli kahramanlarından olan Şahin Bey' in şehit edildiği, Şahin Bey Anıtı'nın bulunduğu alanda yapılacak. Fransız askerlerinin şehre girmesini engelleyen Şahin Bey'in şehit düştüğü Elmalı Köprüsü, anıt mezarın güneydoğusunda bulunacak. Tabiat Parkında, Şahin Bey ve çetelerinin son akşam konuşmasını yaptığı, 14 çocuğun Fransız askerleri tarafından katledildiği yer olması açısından Antep savunması tarihinde önem taşıyan Şahin Bey Anıt Mezarı'nın 300 metre güneybatısında Dokurcum Değirmeni olacak.Erişilebilir Milli Mücadele Tabiat ParkıYaklaşık 50 metre yüksekliğindeki Gaziantep Şahinbey Anıtı, 'Şahinbey Tepesi' diye adlandırılan yerin en üst noktasına konuşlandırılacak. Anıtın arka bölgesi, tören alanı olacak. Anıtı oluşturan her birim; Antep savunmasında yer almış, şehrin kurtulması için canını vermiş, her bir Antepliyi temsil edecek. Bu birimler metal parçalar olarak insan formlarına benzetilmiş, el ele, omuz omuza vererek tek bir gövdeyi oluşturarak bir anıta dönüşecek. Anıt içerden çok güçlü bir ışık kaynağıyla aydınlatılarak gece çok uzak mesafelerden görülmesi sağlanacak.Şahin Bey'in şehit edildiği Elmalı Köprüsü'nün başına Şahin Bey'in anıtı tasarlanacak. Bu heykel bir kaide üzerine yerleştirilmiş kaide üzerine de Şahin Bey'in veciz bir sözünün işlenmesi planlanacak. Dokurcum Değirmeni'nin hemen yanında, şehit olmuş 14 çocuk için şehitlik alanı oluşturulacak. Ayrıca şehitlik önüne bir veciz sözün yazılması için de bir kitabe yerleştirilecek. Dokurcum Değirmeni'nde şehit edilen çocuklara ithafen tasarlanan körebe ve oyun oynayan çocuk heykellerine yer verilecek. Dere yatağı alanında kapalı devre çalışan bir sistemle doğal ve daha geniş bir dere yatağı oluşturulacak. Dere yatağı etrafında doğal siperler, savaşan asker ve halk heykellerine yer verilerek savaş canlandırmaları yapılacak, dere içerisinde savaş mizansenleri kurgulanacak.Seyir Teraslarında, Gaziantep' in on bir aylık savunmasında yaşanılanlar ve önemli olayların kurgusu sanatçı tarafından oluşturularak seramik ve mix-media üretim yöntemiyle rölyef panolar tasarlanacak. Bu panolar büyük anıta çıkarken seyir alanı boyunca sıralanacak, önlerine izleyicilerin dinlenecekleri dinlenme ve seyir terasları tasarlanacak.Ormanlık alana doğru Dokurcum Değirmeni sonrasındaki orman yolu üzerinde 50 metre uzunluğunda 6 metre yüksekliğinde Gaziantep tarihini anlatan büyük bir Kültür ve Tarih Panosu tasarlanacak. Pano tasarısı bölgenin bütün kültürel ve tarihi dokusunu yansıtacak. Peyzaj alanı içerisinde oluşturulacak orman alanı içinde ayna heykellere yer verilecek. Ormanın gücüyle yansıyarak çoğalan Antepliler enstalasyonu kurgulanacak. Alanda Şahin Bey'in eski heykelinin bulunduğu yere yeniden Şahin Bey'in ve üç beş arkadaşının son taarruz akşamı toplantısını anlatan heykellerinin tasarıları yapılarak bu alana konuşlandırılacak. İçerisinde sinevizyon odası, erkek- bayan WC'leri, idari mekanlar, teknik mekanlar, çocuk bakım odası, güvenlik odası, depo vb. mekanlar oluşturulacak. İçerisinde geleneksel ve yerel ürünlerin ve tasarımlarının satışa sunulduğu tasarım mağazası ile ziyaretçilerin hizmetine sunulmak üzere tasarlanacak. Kafeterya bölgesi önünde fıstık ağacından stilize edilmiş gölgelikler kurgulanacak. Bu gölgelikler yazın dallarından soğuk su buharı atarak kendi bulunduğu alana serinlik ve freş bir ortam sağlaması yanında aynı zamanda kış aylarında gövdesine bağlanan bir aparatla etrafını ısıtacak. Erkek ve bayan mescidi; yapı geleneksel mimariye uygun olarak tasarlanacak, yapı taş malzeme üzerine bakır kubbe ile kurgulanacak. Milli Mücadele Tabiat Parkı alanı içerisinde birkaç noktada çeşmelere yer verilecek. Bu çeşmeler Gaziantep ilinin çeşme ve su sebilleri kültürüne ve mimarisine uygun olacak. - GAZİANTEP