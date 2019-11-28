Haberler » Güncel » Gaziantep'te eşine sokakta şiddet uygulayan koca yakalandı - Haber

Gaziantep'te eşine sokakta şiddet uygulayan koca yakalandı

Gaziantep'te eşine sokakta şiddet uyguladığı tespit edilen koca gözaltına alındı.

28.11.2019 14:52 | Son Güncelleme: 28.11.2019 14:52Gaziantep'te eşine sokakta şiddet uygulayan koca yakalandı
'te eşine sokakta şiddet uyguladığı tespit edilen koca gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte meydana gelen ve basında yayınlanan kadına şiddet görüntüsüne ilişkin araştırma yapıldığı belirtildi.
Yapılan araştırmada olayın 15 Kasım 2019'da Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi'nde meydana geldiğinin anlaşıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Mağdur kadının eşi tarafından şiddete maruz kaldığı ve olayla ilgili ilimizde herhangi bir kolluk birimine veya adli mercilere müracaatta bulunulmadığı tespit edilmiştir. Olay sonrasında mağdurun İstanbul'a gittiğinin tespit edilmesi üzerine mağdur kadın ve İstanbul ilinde bulunan polis merkezi ile irtibat kurulmuş, görevlilerimizce de olayı gerçekleştiren eş yakalanarak hakkında yasal işlemlere başlanılmıştır."

Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:17 TÜRKİYE'NİN EN KALABALIK İLKOKULUNDA ÖĞRETMENLERE 'KİŞİSEL BAKIM ODASI' (Tekrar)
16:16 Akçakale'de havanlı saldırıda yaralanan uzman çavuş şehit oldu (3)
16:16 Osmangazi Belediyesi Vezneleri Hafta Sonu Açık
16:16 Beyoğlu'nda internet kafeye silahlı saldırı 5 yaralı
16:15 Guido Senia, sevgilisi Şeyma Subaşı'nı öpücüklere boğdu
16:12 Köylüler, Ayvazhacı'daki gölde hobi amaçlı balık besliyor
16:09 Sultangazi'de yangın sırasında hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli linç edilmek istendi
15:59 Ağrı'da kar yağışının başlamasıyla, akıllara olay olan Ağrılı amcanın videosu geldi
15:44 İmamoğlu, 10 ülkenin ticaret odası başkanıyla buluştu: Hedef 'İstanbul Yatırım Ajansı' kurmak
15:35 Macron'dan küstah Türkiye tepkisi: Suriye'ye operasyon yapıp dayanışma beklemesinler
15:32 Arnavutluk Başkonsolosluğu, ülkede yaşanan deprem nedeniyle Türkiye'nin kucak açmasını bekliyor
15:29 Cem Uzan, Türkiye'ye dönecek mi? Avukatı açıklama yaptı: Yeniden yargılanması için başvurduk
15:04 TBMM'de ilk kez HDP'nin bir önergesi kabul edildi
11:10 Dalında 15 lira olan bamya, kurutulduktan sonra 200 liraya satılıyor
09:42 87 yaşındaki Faize nine, tuzu taştan çıkarıyor
28.11.2019 16:18:20