Haberler » 3. Sayfa » Eşini sokak ortasında döven adam tahliye edildi - Haberler

Eşini sokak ortasında döven adam tahliye edildi

Gaziantep'te, sokak ortasında çocuğunun yanında eşini dövdüğü gerekçesiyle tutuklanıp, hakkında 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan adam 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Saldırgan adam cezaevinde yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

07.01.2020 14:58 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:15

Gaziantep'te, sokak ortasında çocuğunun yanında eşi Büşra Çilo'yu dövdüğü gerekçesiyle tutuklanıp, hakkında 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Çilo, 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Çilo, cezaevinde yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

EŞİNİ KALDIRIMDA DÖVMÜŞTÜ

Geçen yıl 15 Kasım'da 8 Şubat mahallesinde meydana gelen olayda, Emrah Çilo, kaldırımda kucağında çocuğu ile oturan eşi Büşra Çilo'yu tekme tokat dövdü. Olay anı ise bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler tepki topladı. Polis tarafından gözaltına alınan Emrah Çilo, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Çilo, yapılan itiraz üzerine tekrar gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emrah Çilo hakkında 28'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

"KENDİ İNSANLIĞIMDAN UTANDIM"

Davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Emrah Çilo ve avukatı ile şiddet gören eşi Büşra Çilo katıldı. Mahkeme heyetinin son sözünü sorduğu Emrah Çilo, eşini çok kıskandığı için olayın yaşandığını söyleyerek, "Kendi gözümden bile kıskanıyorum. Olay günü de kıskançlık yüzünden tartıştık. Gitmeye karar verince peşinden gittim, özür diledim 'çocuklarını düşünmüyor musun?' dedim. Kendisini ikna etmeye çalıştım ancak ağza alınmayacak bir söz söyleyince şuurumu kaybedip vurdum. Yaptığım çirkin davranışımdan dolayı çok pişmanım. Kendi insanlığımdan utandım. Sizlerin huzurunda eşimden özür diliyorum" dedi.

"ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM"

Mahkeme heyetinin söz verdiği Büşra Çilo ise eşinden şikayetçi olmadığını belirterek, "Eşim bana çok iyi davranır, ben de ona aynı şekilde. Bu kadarını hak etmedi. Şikayetçi değilim, en başından beri değildim. Beni çok sevdiği için kıskanırdı. Eşimi seviyorum, onun da beni sevdiğini biliyorum. Bana karşı tehdit ve hakaret eylemi olmadı, can güvenliğimden endişe etmiyorum. Eşimin tahliye olmasını ve çocuklarımın yanına dönmesini istiyorum" şeklinde konuştu.

TAHLİYE EDİLDİ

Konuşmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, Emrah Çilo'ya 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Cezanın paraya çevrilmesine ya da ertelenmesine yer olmadığına hükmeden hakim, sanığın tutuklulukta geçirdiği süreyi de dikkate alarak, tahliyesine karar verdi.

Eşini sokak ortasında döven adam tahliye edildi

Emrah, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA


HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:01   Aksaray'da fırtına mandıranın çatısını uçurdu - Haberler
16:00   Çöpe atılan yeni doğmuş bebeği temizlik işçisi kurtardı - Haberler
15:59   Erdek'te fırtına ağaçları kırdı, otobüs duraklarını devirdi - Haberler
15:59   Köy yollarının açılması için seferber oldular - Haberler
15:57   Soğuk havada jandarmadan sürücülere sıcak çay jesti - Haberler
15:55   15 yaşındaki kız çocuğu, kendisini yetiştirme yurduna göndermek isteyen babasını bıçakladı - Haberler
15:04   Son dakika: Kasım Süleymani'nin cenazesinde yaşanan izdihamda ölü sayısı 40'a yükseldi - Haberler
14:51   İran ve Amerika karşı karşıya gelirse kim kazanır? İşte ülkelerin askeri güçleri - Haberler
14:51   Beş katlı binanın duvarında yürekleri ağza getiren görüntü! - Haberler
14:41   Balkondan atlayan genç kızı battaniye ve çarşaf gererek yakalamaya çalıştılar - Haberler
7.01.2020 16:15:53