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Gaziantep'te evde çıkan yangında 5 aylık bebek hayatını kaybetti

Gaziantep'in Nizip ilçesinde evde çıkan yangında 5 aylık bebek yaşamını yitirdi.

23.12.2019 13:52 | Son Güncelleme: 23.12.2019 13:52 Gaziantep'te evde çıkan yangında 5 aylık bebek hayatını kaybetti
'in ilçesinde evde çıkan yangında 5 aylık bebek yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, 3 çocuğuyla evde kalan Suriyeli kadın, oturma odasından dumanların yükseldiğini fark etti.
İki çocuğunu alarak evden dışarı çıkaran Suriyeli anne, yoğun duman nedeniyle içeride kalan 5 aylık bebeğinin kurtarılması için komşularından yardım istedi.
Alevlerin yayılması yüzünden bebeği çıkaramayan mahalle sakinleri, durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekipleri, müdahale ederek alevleri söndürdü, eve giren sağlık ekipleri bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi.
Bebeğin cenazesi, Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, dumandan etkilenen anne ve iki çocuğuna sağlık ekiplerince müdahale edildi.
Suriyeli babanın yangın sırasında evde olmadığı ve tarlada çalıştığı öğrenildi.

Gaziantep, Nizip, Anne, Güncel

Kaynak: AA

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