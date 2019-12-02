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Gaziantep'te evde televizyon hırsızlığına tutuklama

GAZİANTEP'te, girdiği evden televizyon çalan ve güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde kimliği tespit edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

02.12.2019 17:04 | Son Güncelleme: 02.12.2019 17:04Gaziantep'te evde televizyon hırsızlığına tutuklama

GAZİANTEP'te, girdiği evden televizyon çalan ve güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde kimliği tespit edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, cumartesi günü merkez ilçesindeki bir evden televizyon çalınmasıyla ilgili şikayet üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı incelemede, binanın güvenlik kamerası kayıtlarından şüpheli bir kişinin binaya girip ardından kimsenin bulunmadığı dairedeki televizyonu çaldığını saptadı. Güvenlik kamerasından eşkali belirlenen şüphelinin daha sonra kimliği de saptandı. Şüpheli, polislerin çalışması sonucu gizlendiği adreste gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgulamasının ardından şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Şüphelinin çaldığı ve adresinde bulunan televizyon ise sahibine iade edildi.



Şahinbey, Güncel

Kaynak: DHA

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