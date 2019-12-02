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Gaziantep'te evde televizyon hırsızlığına tutuklama

Gaziantep'te evde televizyon hırsızlığına tutuklamaGaziantep'te, girdiği evden televizyon çalan ve güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde kimliği tespit edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

02.12.2019 22:27 | Son Güncelleme: 02.12.2019 22:28
'te evde televizyon hırsızlığına tutuklama
Gaziantep'te, girdiği evden televizyon çalan ve güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde kimliği tespit edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, cumartesi günü merkez ilçesindeki bir evden televizyon çalınmasıyla ilgili şikayet üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin yaptığı incelemede, binanın güvenlik kamerası kayıtlarından şüpheli bir kişinin binaya girip ardından kimsenin bulunmadığı dairedeki televizyonu çaldığını saptadı. Güvenlik kamerasından eşkali belirlenen şüphelinin daha sonra kimliği de saptandı. Şüpheli, polislerin çalışması sonucu gizlendiği adreste gözaltına alındı. Emniyette yapılan sorgulamasının ardından şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Şüphelinin çaldığı ve adresinde bulunan televizyon ise sahibine iade edildi.
Gaziantep'te evde televizyon hırsızlığına tutuklama

Gaziantep, Şahinbey, Güncel

Kaynak: DHA


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