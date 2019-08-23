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Gaziantep'te evin zemini çöktü

Gaziantep'te bir evin zemininin çökmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

23.08.2019 13:00 Gaziantep'te evin zemini çöktü
Gaziantep'te bir evin zemininin çökmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Şehitkamil ilçesi Hisarcıoğlu Mahallesi'ndeki 2 katlı bir binanın üst katında kadınlar mevlit okumak için toplandı.
Dua sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle evin salonunda zemin çöktü. Olayda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, göçük arasından çıkarılarak ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Olay yerine gelen AFAD, Kızılay ve çok sayıda arama kurtarma ekibi tarama faaliyeti gerçekleştiriyor.

Şehitkamil, Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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