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Gaziantep'te evler "reyhan çiçeği" kokacak

Gaziantep'in merkez Şahinbey Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlara ve kamu kurumunda çalışan görevlilere 30 bin reyhan çiçeği hediye etti.

Gaziantep'te evler
01.05.2020 16:28 | Son Güncelleme: 01.05.2020 17:24
Gaziantep'in merkez Şahinbey Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşlara ve kamu kurumunda çalışan görevlilere 30 bin reyhan çiçeği hediye etti.
Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye bünyesinde bulunan serada yetiştirilen reyhan çiçekleri, Kovid-19 ile mücadele kapsamında "Evde kal" çağrısına uyan vatandaşlara ve görevlilere dağıtıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yetiştirdikleri mevsimlik çiçekleri park ve bahçe süslemesinde kullandıklarını belirtti.
Bunun yanında vatandaşlara da çiçek dağıtımı yaptıklarını aktaran Tahmazoğlu, "Vatandaşlarımızın da balkonlarını süslemelerine yardım etmek için daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da çiçek dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Koronavirüs nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlara ve görevleri başında olan kamu çalışanlarına 30 bin reyhan çiçeğini saksılar içinde ücretsiz olarak dağıtmaya başladık. İnşallah önümüzdeki yıl daha fazla çiçek yetiştirip yine vatandaşlarımıza dağıtacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Gaziantep, Şahinbey, Güncel, Haber

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