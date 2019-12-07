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Gaziantep'te evlerden kombi çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te 4 evden kombi çaldığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

07.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 07.12.2019 15:30Gaziantep'te evlerden kombi çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
'te 4 evden kombi çaldığı iddia edilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, Beykent Mahallesi'nde farklı tarihlerde 4 evden kombi çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, söz konusu evlerden 45 bin lira değerindeki 7 kombiyi çaldığı tespit edilen Y.M.Ç, M.C.Ç. ve B.B'yi gözaltına aldı.
Farklı suçlardan kaydı bulunan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

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