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Gaziantep'te evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kadın gözaltına alındı

Gaziantep'te erkekleri evlenme vaadiyle dolandırdığı iddia edilen kadın gözaltına alındı.

31.10.2019 10:10Gaziantep'te evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kadın gözaltına alındı
Gaziantep'te erkekleri evlenme vaadiyle dolandırdığı iddia edilen kadın gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte belli yaş üzerindeki bazı erkeklerin evlenme vaadiyle dolandırılması üzerine polis çalışma başlattı.
İki farklı tarihte bazı erkekleri evlenme vaadiyle dolandırdığı ileri sürülen kadın şüphelinin, mağdurlarla kuyumcuya giderek alışveriş yaptığı belirlendi.
Kuyumculardaki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin, mağdurlarla beraber gittiği kuyumcularda takı seçerken görüntülerine ulaştı.
Kimliği belirlenen kadın zanlı, düzenlenen operasyonla yakalandı.
İsmi açıklanmayan şüphelinin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Gaziantep, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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