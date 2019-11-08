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Gaziantep'te evlilik vaadiyle dolandırıcılık iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı

Gaziantep'te, evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

08.11.2019 20:44 | Son Güncelleme: 08.11.2019 20:52 Gaziantep'te evlilik vaadiyle dolandırıcılık iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı
'te, evlilik vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep, İstanbul, Kayseri ve 'de vatandaşları evlilik vaadiyle dolandırdığı gerekçesiyle aranan 1'i kadın 2 şüphelinin kentte olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler bir adrese düzenledikleri operasyonla 2 şüpheliyi yakaladı.
Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin benzer yöntemle çok sayıda kişiyi dolandırdığı belirlendi.
Şüphelilerin ifade işlemleri devam ediyor.

Gaziantep, Mersin, Güncel

Kaynak: AA

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