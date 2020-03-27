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Gaziantep'te faciayı kıl payı

Gaziantep'te bir tır yoldan çıkarak devrildi.

27.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:27
Gaziantep'te faciayı kıl payı

Gaziantep 'te bir tır yoldan çıkarak devrildi. Kaza esnasında yolda seyir eden bir minibüs ise tırın altında kalmaktan son anda kurtuldu.


Gaziantep- Adıyaman D-850 kara yolunda Adıyaman istikametinden Gaziantep şehir merkezi istikametine seyir eden Murat Ö idaresindeki WGM 62461 plakalı tır, yağışlı ve kaygan yoldan çıkarak devrildi. Bu esnada kara yoluna çıkmaya çalışan Cuma G idaresindeki 15 HP 290 minibüs tırın dorsesinin altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. tır ve tırın çarptığı minibüs şarampole devrilirken her iki aracın sürücüsü ve minibüste bulunan bir kişi yaralandı.


Minibüsü satamadan kaza yaptılar


Minibüste bulunan Cuma G ve yanındaki şahsın minibüsü satmak için Osman Toraman ile birlikte notere gittikleri öğrenildi. Eksik evrak nedeniyle Cuma G ve beraberindeki şahsın evrağı almak üzere yola çıktığı ve kazanın meydana geldiği öğrenildi. Minibüsün kendisine satıldığını anlatan Osman Toraman, "Arkadaşlar bu arabayı satacaklardı, evrak unuttukları için yola çıkmışlardı. Karşıdan gelen tır devrilip, sürüklendi bizim aracı da devirmiş. 2 yaralı bizim araçta var, bir de tır sürücüsü yaralı" diye konuştu.


Kazanın ardından yaralılar kentteki hastanelere kaldırılırken kara yolunda ise ikinci bir kazaya fırsat tanımamak amacıyla güvenlik tedbiri alındı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziantep, 3. Sayfa

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