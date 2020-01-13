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Gaziantep'te far avı yapanlara idari ceza

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde far avı yapan 2 kişiye idari yaptırım cezası uygulandı.

13.01.2020 15:32 | Son Güncelleme: 13.01.2020 15:32Gaziantep'te far avı yapanlara idari ceza
'in ilçesinde far avı yapan 2 kişiye idari yaptırım cezası uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Nurdağı ilçesinde gece geç saatlerde yasak olmasına rağmen far avı yapıldığı bilgisine ulaşan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü İslahiye Şefliği ekipleri, İlçe ekipleriyle birlikte harekete geçti.

Yapılan çalışmada 2 kişinin, bir arazi aracıyla ve av tüfekleriyle far avı yaptığı belirlendi.

Ekipler, arazi aracına ve avda kullanılması yasak 2 adet av tüfeğine el koyarken, Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü şahıslara idari yaptırım cezası uyguladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Gaziantep, Jandarma, Nurdağı, Güncel

Kaynak: AA

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