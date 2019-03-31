Gaziantep'te Fatma Şahin Farklı Kazandı

Resmi olmayan sonuçlara göre Gaziantep
Büyükşehir Belediye Başkanlığını Cumhur İttifakı ve AK Parti
'nin adayı olan Fatma Şahin
kazandı. Gaziantep'te 2 AK Partili ilçe belediyesi CHP
'ye geçti.
Kesin olmayan sonuçlara göre Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin mevcut Başkanı Fatma Şahin, Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin adayı olarak girdiği seçimleri en yakın rakibi Celal Doğan
'a fark attı.
Fatma Şahin, yeniden belediye başkanı seçilirken, kentteki 9 ilçeden Şahinbey
, Şehitkamil
, Nizip
, İslahiye
, Nurdağı
ve Yavuzeli
ilçelerinde yeniden AK Partili adaylar kazandı. Önceki dönemde Oğuzeli
Belediyesi'ni kazanan MHP
'li Mehmet Sait Kılıç
, bu dönemde Cumhur ittifakının adayı olarak girdiği seçimlerde galibiyetle ayrıldı. AK Parti'nin elinde bulunan ilçelerden Araban
'da CHP'li Hasan Doğru
, Karkamış
'ta ise Ali Doğan
seçildi.
Şahinbey'de büyük fark
Gaziantep'in seçmen sayısı en fazla olan ilçelerden olan Şahinbey'de bir önceki dönemde büyük fark ile belediye başkanı seçilen Mehmet Tahmazoğlu, bu seçimde ise farkı daha da açarak, yeniden başkan seçildi. Merkez
ilçelerden Şehitkamil'de ise mevcut belediye başkanı Rıdvan Fadıloğlu da en yakın rakibine büyük bir fark atarak, yeniden başkanlık koltuğuna oturdu.
AK Parti'nin kazandığı Nizip, İslahiye, Nurdağı ve Yavuzeli ilçelerinde de AK Parti'li adaylar, seçimi farklı kazandı. - GAZİANTEP
AK Parti, Fatma Şahin, Gaziantep, Politika
Kaynak: İHA