Gaziantep'te Fatma Şahin Farklı Kazandı

Kaynak: İHA

Resmi olmayan sonuçlara göre Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığını Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin adayı olan Fatma Şahin kazandı. Şahin, herkesin başkanı olacağını söyledi. Kesin olmayan sonuçlara göre Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin mevcut Başkanı Fatma Şahin, Cumhur İttifakı ve AK Parti'nin adayı olarak girdiği seçimleri en yakın rakibi Celal Doğan'a fark attı. Fatma Şahin, yeniden belediye başkanı seçilirken, kentteki 9 ilçeden Şahinbey, Şehitkamil, Nizip, İslahiye, Nurdağı ve Yavuzeli ilçelerinde yeniden AK Partili adaylar kazandı. Önceki dönemde Oğuzeli Belediyesi'ni kazanan MHP'li Mehmet Sait Kılıç, bu dönemde Cumhur ittifakının adayı olarak girdiği seçimlerde galibiyetle ayrıldı. AK Parti'nin elinde bulunan ilçelerden Araban'da CHP'li Hasan Doğru, Karkamış'ta ise Ali Doğan seçildi."HERKESİN BAŞKANI OLACAĞIM"Parti binasında coşkulu kalabalığa seslenen Şahin, "Gönül Belediyeciliği dedik, gönül belediyeciliğinde Gaziantep de çok net bir şekilde durmak yok yola devam, dedi. Hep beraber teşkilatımızla gece gündüz çalıştık ve hep birlikte başardık, emeği geçen herkese teşekkür ederim. Gaziantep çok önemli bir şehir yükselen bir şehir. Hep beraber bu şehri yükseltmeye devam edeceğiz. Bana oy veren veya vermeyen herkesin belediye başkanı olacağım. Sandıktan çıkan sonuca hepimiz saygı duyuyoruz." diye konuştu.(İHA)