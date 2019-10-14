Haberler » Güncel » Direğe çarpan araç hurdaya döndü: 3 kişi hayatını kaybetti

Direğe çarpan araç hurdaya döndü: 3 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep'te D-400 karayolu Sani Konukoğlu Bulvarı üzerinde bir aracın direğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı.

14.10.2019 13:41

Edinilen bilgiye göre kaza, Gaziantep D-400 karayolu Sani Konukoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Erfidan isimli genç, akşam saatlerinde gezmek için dayısının arabasını aldı. Arkadaşları ile gezmeye çıkan Ali Erfidan idaresindeki araç, gece saat 24.00 sıralarında adliye yönünden şehir merkezine ilerlerken kavşaktaki direğe şiddetli şekilde çarptı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken, sürücü Ali Erfidan ile arkadaşları Kamil Keskin ve Hakan Gençoğlu hayatını kaybetti. Araçta bulunan bir diğer yolcu Feridun Turan ise ağır yaralandı.

Hayatını kaybeden Ali Erfidan, Kamil Keskin ve Hakan Gençoğlu'nun cenazeleri Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinden sonra defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Hayatını kaybeden Hakan Gençoğlu ile Kamil Keskin'nin yakınlarının adli tıp önündeki feryatları ise yürekleri dağladı. Hakan Gençoğlu'nun okul arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

Direğe çarpan araç hurdaya döndü: 3 kişi hayatını kaybetti

Gaziantep, Araç, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Güncel Haberleri
15:28 Bolu 4 çocuğun motosikletle tehlikeli yolculuğu
15:21 Bingöl'den Barış Pınarı Harekatı'na destek
15:22 Konya SMMMO'nun düzenlediği 19. Anadolu Odaları Eğitim Semineri tamamlandı
15:23 Altındağ Belediyesinden 'Barış Pınarı Harekatına' bayraklı destek
15:27 Büyükelçi Yunt, İsveçli gazetecilere Barış Pınarı Harekatı'nı anlattı
15:27 Münbiç semalarında savaş uçağı yoğunluğu
15:26 Muğla'da 10 düzensiz göçmen yakalandı
14.10.2019 15:29:17