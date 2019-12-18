Haberler » Güncel » Gaziantep'te FETÖ'nün 'katip yapılanması' davasında, 4 sanığa mahkumiyet - Haber

Gaziantep'te FETÖ'nün "katip yapılanması" davasında, 4 sanığa mahkumiyet

Gaziantep'te FETÖ'nün "katip yapılanması"na yönelik davada, 3 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis, bir sanığa da 3 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

18.12.2019 15:40 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:40Gaziantep'te FETÖ'nün
'te FETÖ'nün "katip yapılanması"na yönelik davada, 3 sanığa 6 yıl 3'er ay hapis, bir sanığa da 3 yıl 1 ay hapis cezası verildi.
7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya hepsi tutuksuz olan 7 sanıktan Arslan Bülbül, Cihan Kara, M.K. ile avukatları katıldı.
Sanıklar son savunmalarında, haklarındaki iddiaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından sanıklar Cihan Kara, İsmail Akgül ve Arslan Bülbül'ü 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı.
Sanık Y.K. hakkında ise etkin pişmanlık kapsamında verdiği bilgiler nedeniyle indirim uygulayarak aynı suçtan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası veren heyet, sanıklar A.D, M.K. ve M.K'nin ise beraatine karar verdi.

Cihan Kara, Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:22 Malatya'da lise öğrencilerine kaymakamlık mesleği anlatıldı - Haber
19:19 "İnsan Mektebi Projesi" tanıtım toplantısı - Haber
19:18 TBB Başkanı Feyzioğlu: "Sen kadına vuruyorsun çünkü korkaksın, zavallısın" - Haber
19:18 Morales'ten Trump'ın Bolivya'daki geçici hükümeti desteklemesine tepki Açıklaması - Haber
19:18 Bakan Selçuk'tan "Doğa Koleji" açıklaması - Haber
17:40 Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! - Haber
16:29 Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu - Haber
16:13 Arkadaşının eşiyle basılınca, arkadaşını bıçaklayıp kayıplara karışan adam hakkında 17 yıl hapis cezası istendi - Haber
15:52 Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu - Haber
15:30 İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş?" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli - Haber
18.12.2019 19:25:37