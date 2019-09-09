Haberler» Güncel» Haber

Gaziantep'te fetö operasyonu: 12 gözaltı

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince FETÖ/PDY üyelerinin saklandığı 'hijyen evleri'ne yönelik düzenlenen operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı.

09.09.2019 16:14 Gaziantep'te fetö operasyonu: 12 gözaltı
GAZİANTEP'te, polis ekiplerince FETÖ/PDY üyelerinin saklandığı 'hijyen evleri'ne yönelik düzenlenen operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyelerinin saklandığı, 'hijyen evleri' olarak adlandırılan 12 adrese operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda ekipler, 12 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda; 5 bin dolar, sahte kimlik ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Paraya ve diğer malzemelere el koyan ekipler, şüphelileri sorgulamak üzere emniyete götürdü.



Gaziantep, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:34   Eski Zimbabve Devlet Başkanı Mugabe 15 Eylül'de defnedilecek
16:34   Afganistan'da trafik il müdürü öldürüldü
16:34   Bangladeş'teki dang humması salgını
16:33   Tbb'den destek ziyareti
16:33   Büyükşehir meclisi toplandı
16:33   Hdp önündeki eylemde 7'nci gün; çocuklarını isteyen aile sayısı 17'ye çıktı (4)
16:33   Hatay'da zeytinlik yangını